手づかみ食べ練習中の赤ちゃんに熱い視線？ ”世界一食べづらい″状況が91.5万回再生「圧が...」「どっちも可愛い」
ベビーせんべいを食べる赤ちゃんと、その様子を見つめる柴犬を撮影した動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、あめまる日記（@shibainu_amemaru）さん。「世界一食べづらい、ベビーせんべい」というタイトルで投稿された動画は91.5万回再生、2.5万いいねを記録し、「こ、これは宇宙一食べづらい」「妹ちゃんも何度も見てるの可愛い」「ちょうだいって吠えずに、いつかくれるのを待ってる姿が、可愛すぎます〜」などのコメントが寄せられた。柴犬のあめまると赤ちゃんの日常について、飼い主に話を聞いた。
【写真】「おやつガン見」でも優しい一面も 兄弟愛溢れる赤ちゃんとワンちゃん
――ワンちゃんの熱烈な視線に気づいた時の、投稿主様の率直な感想を教えてください。
「我が子の初ベビーせんべい&手掴み食べの動画を撮ろうとして、ちゃんと食べられるかなとドキドキしていたのですが、後ろに凄いニコニコして尻尾を振っている子がいて、あめまるは食べる事が大好きなので『そうだよね、食べたいよね』と1人で笑い転げました（笑）」
――お子さんがワンちゃんを「10度見」した際、二人の間にはどのような空気が流れているように感じましたか？
「くれるよね！？と期待の眼差しのあめまると、何で凄い見られてるか分からない娘。穏やかな空気とチグハグな感じが可愛かったです」
――普段の生活の中で、ワンちゃんがお子さんの食べ物を欲しがったり、二人が食べ物を巡ってやり取りをしたりする微笑ましいエピソードは他にもありますか？
「毎日、娘の離乳食やおやつが落ちてこないか狙っています（笑）。ベビーチェアに座らせて離乳食をあげていると背後で待機。ダメだよと怒ると見えにくい机の下に隠れて、机の下からおこぼれが落ちてこないか狙っています」
――お子さんとワンちゃんが一緒に暮らす日常の中で、投稿主様が特に「癒される」と感じる瞬間についてお聞かせください。
「ハイハイ出来ない頃はベッドで娘を寝かしていて、添い寝をよくしていました。また、娘があめまるを見ていると、あめまるがお気に入りのおもちゃを持って来て娘に自慢してるのもよく見ます。本当に兄妹みたいで癒されます」
