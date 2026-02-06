###

衆議院選挙の期日前投票で、公示翌日の１月２８日から２月４日までの８日間に投票した人は、前回の衆議院選挙の同じ期間と比べて、１０％以上増えたことが分かりました。

栃木県選挙管理委員会によりますと、４日までの８日間に期日前投票をした人は、国内外合わせて１８万５０８７人で前回、２０２４年の衆議院選挙の同じ時期と比べて１３．５３％増えました。

突然の解散に伴い、入場券の発送が遅れた影響で、２月１日時点の投票者数は、前回の衆議院選挙の同じ時期と比べて１９の市と町で下回っていたものの多くの地域で有権者の元に届いたことで投票を済ませた人が増えたと見られます。

有権者全体に対する投票率は、１１．６６％で、こちらは、１．３９ポイント増えています。

期日前投票率が最も高かったのは市町別に見ますと、那須烏山市の２３．９７％で次いで、那珂川町の２０．２７％でした。一方、最も低かったのは高根沢町の７．６９％、次いで、上三川町の７．８５％でした。

県選挙管理委員会の担当者は、「期日前投票は選挙の度に上がる傾向で、引き続き投票を呼び掛けたい」と話していました。