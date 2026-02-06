ジョイフル「キッズ半額キャンペーン」開催 物価高の子育て世帯を応援 キッズメニュー5品が半額に
ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」は、物価高が続く中で子育て世帯を応援する企画として、「キッズ半額キャンペーン」を2月10日午後3時から20日午後3時までの期間限定で実施する。対象は「ジョイフル公式アプリ」の会員で、全国の対象店舗で利用できる。
【写真】キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）など半額に
今回のキャンペーンでは、人気のキッズメニュー5品が半額となるアプリ限定クーポンを配信。期間中は何度でも利用可能で、キャンペーン開始後に新たにアプリをインストールした人も対象となる。キッズメニューの注文は小学生以下の子どもに限られるが、同一伝票で半額対象商品以外に税込328円以上の単品商品を注文することで利用できる。
対象商品は、「キッズハンバーグプレート」「キッズカレープレート」「キッズうどんプレート」「キッズドリアプレート」「キッズミックスフライプレート」の5品。いずれもおもちゃ付きで、店内飲食に加え、一部メニューはテイクアウトにも対応している。低アレルゲン対応メニューも含まれており、幅広いニーズに配慮した内容となっている。
ジョイフルは、物価高による家計負担が大きくなる中でも、外食の楽しさを家族で気軽に味わってほしいとしており、今回のキャンペーンを通じて子育て世帯を全力でサポートする姿勢を打ち出している。
■開催期間：2026年2月10日(火）15時〜2月20日（金）15時
■クーポンの取得方法：ジョイフルの対象店舗で、期間中何度でも利用可能なキッズメニュー半額クーポンを、「ジョイフル公式アプリ」の会員様限定で配布。
期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」を、インストールした人にもクーポンの配布を実施。
※以下の店舗ではキャンペーンの実施はなし。
【鹿児島県】奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店
■クーポン利用条件
クーポン1回の掲示で、対象商品を何個でも注文可能。
※キッズメニューの注文は小学生以下のお子様限定。
※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品をご注文の方に限る。
