【難読漢字】地名当て「宍粟市」　日本酒発祥の地といわれています

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「宍粟市」という漢字を読めますか。ししあわ……じゃありません。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：しそうし

宍粟市は兵庫県の中西部にあり、北は鳥取県、西は岡山県と接する広大な山岳地帯に広がっています。

諸説ありますが、地名の由来は、奈良時代の「播磨国風土記」に記された伝承的記述にまでさかのぼります。

その昔、この地を訪れた伊和大神が大きな鹿に出会った際、その耳に「粟（あわ）」がついていたという伝説があります。そこから「鹿（しし）」と「粟」を組み合わせた名が生まれましたが、漢字を当てる際には獣肉を表す「鹿」ではなく、「宍」の字が選ばれたと考えられています。

代表的な観光スポットは、日本の滝百選にも選ばれている「原不動滝（はらふどうだき）」で、豪快に流れ落ちる男滝と、しとやかに寄り添う女滝がひとつに合わさる珍しい姿から、古くより縁結びや家庭円満の象徴として親しまれてきました。

とくに秋には、周囲の原生林が燃えるような紅葉に染まり、白い飛沫との対比がいっそう際立つ季節で、その美しさは格別です。

宍粟市は「日本酒発祥の地」としても知られています。

これは前述の「播磨国風土記」の中に、カビ（麹）が生えたご飯で「庭酒（にわさけ）」を造り、神様に献上して宴を行ったという、日本でもっとも古い酒造りの記述が残っているためです。

中国山地から流れ出す清らかな伏流水と、厳しい冬の寒冷な気候は、まさに酒造りのための理想郷でした。現在もその伝統を受け継ぐ酒蔵が点在しており、キレのある芳醇な地酒は全国の愛好家から高く評価されています。

