ホテル虎ノ門ヒルズ「ル プリスティン」から桜×デコポンのアフタヌーンティーが登場。新感覚のイタリアンセイボリーも
ホテル虎ノ門ヒルズの「ル・プリスティン カフェ 東京」より、桜とデコポンを主役にした「ル プリスティン アフタヌーンティー 〜桜＆デコポン〜」が登場。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。
桜とデコポンそれぞれの個性を活かしたスイーツに、彩り豊かなセイボリーなど、春の訪れを五感で楽しめるラインナップ。芽吹きの季節を味わう春限定のアフタヌーンティーをお見逃しなく。
注目のメインスイーツは桜とデコポンそれぞれを主役にした2種類をお届け
日本の春を象徴する“桜”と、みずみずしい果実味が魅力の“デコポン”をテーマにした、どこか優しい気持ちにさせるアフタヌーンティーが3月・4月の期間限定で登場。
メインスイーツ「季節のクロスタータ」では、対照的な2種類をお届け。「桜ムース 苺のコンフィ ピスタチオのビスキュイとガナッシュ」は、軽やかな桜ムースにストロベリーコンフィ、ピスタチオビスキュイ、ガナッシュを重ね、日本の春らしい儚さを表現。
そして「デコポン バジル マスカルポーネ グレープフルーツのコンフィ」は、旬のフレッシュなデコポンが主役。マスカルポーネムースのやさしい口当たりと、グレープフルーツコンフィの上質なほろ苦さを組み合わせ、仕上げに爽やかなバジルをトッピングした、軽快な味わいが楽しめるスイーツに。
そのほか、季節のパスティッチーニとしてマカロンやショートケーキなど春らしいスイーツも勢揃いする。
春らしい食材を使用した新感覚のイタリアンセイボリーも
セイボリーには、旬を迎え甘みとうまみがたっぷりと増したズワイ蟹を贅沢に使用した「ズワイ蟹のピッツェッテ ストラッチャテッラ トマト 紫蘇グレモラータ」をはじめ、筍や三つ葉といった日本の春食材を取り入れた「ウフマヨネーズ ‘ロマーノ’ 三つ葉 ソフリット 筍」、「ミニブリオッシュ モルタデッラ ピスタチオ マスタードシード レモン」など、新感覚のイタリアンが楽しめる3品が揃う。
今年の春は、桜とデコポンを同時に味わう贅沢なひとときを、ぜひ「ル・プリスティン カフェ 東京」で過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
モダンかつ洗練された上質空間で新感覚の「没入型ガストロノミー」を体験
ホテル虎ノ門ヒルズの1階に位置する「ル・プリスティン東京」。モダンかつ洗練された上質空間で、新感覚の「没入型ガストロノミー」を体験できる。提供される料理は、オランダ出身のシェフ・起業家のセルジオ・ハーマン氏が掲げる使命を情熱的に体現。デートや記念日、ハレの日の食事会など、特別なひとときを過ごしてみて。
