「部長レベルや古株メンバーが次々と辞めていく」 「業績の停滞も相まって、このままこの会社にいて大丈夫か不安」。周囲の退職ラッシュを目の当たりにすると、自分の選択に自信が持てなくなるものです。特にキャリアの浅い時期であれば、なおさらその波に飲み込まれそうになるでしょう。

都内のベンチャー企業に勤める新卒2年目の女性から寄せられた、「退職者が多い環境でのキャリア判断」に関する悩みです。

相談内容 25歳／女性

都内のベンチャー企業に務めている新卒2年目です。IT業界で営業1年半、先月企画に異動しました。最近、退職者が多く不安になっています。特に、部長レベルの人や古株メンバーの退職が相次ぎ、「このままこの会社にいて大丈夫なのか？」と心配です。もともと人材の流動性が高い会社で、3年いれば「古株」と呼ばれるような会社ではあるのですが、業績の停滞を感じ始めていることも相まって不安が増しています。個人的には、営業職から企画職に異動になって新しいチャレンジができそうな気がしていて、そもそもまだ2年目だから転職とかも早いのかな～と思っているのですが、何か動き始めたほうがいいんでしょうか？ 退職者が多いときに「転職すべきか否か」を判断する基準があれば知りたいです。あるいは、転職でなくとも「こういうことからやっておくといいかも」という行動があれば教えてください。

退職者の続出は、若手にとって大チャンスかもしれない

主要メンバーが抜けていく状況は一見ネガティブですが、坂井さんは「捉えようによっては大チャンス」だと語ります。古株や上位役職者がいなくなるということは、それまで彼らが担っていた 「機会」が空く ということです。

組織の層が薄くなる分、若手であってもマネージャーや事業責任者のような重い役割を早めに経験できる可能性があり、早期の経験値獲得が期待できるといいます。

また、過去のやり方を押し付ける人がいなくなることで、新しい仕組みを自分たちで作れるメリットもあります。

坂井さん自身も、前職の混乱期に先輩たちが抜けたことで、早期に事業責任者の経験を積めたことがキャリアの大きなプラスになったと振り返ります。

転職すべきか否かを決める「3つの問い」

動き出すべきかと悩む相談者に対し、坂井さんは自分のキャリアを冷静に見つめ直すための3つの問いを提案します。

問1 今の仕事で3ヶ月後、半年後に得られるものは何か。

何も得られないと決めつけず、今の環境で磨けるスキルや経験を書き出してみます。

問2 この会社、この環境でしか得られないものは何か。

特定の事業領域や職種など、その会社に留まることでしか得られない「希少な経験」がないかを探ります。

問3 それらは、自分が本当に「欲しいもの」と合致しているか？

これが最も重要です。得られるものが客観的に見てよくても、自分の将来像とズレていれば、留まる意味は薄くなります。

坂井さんも、会社で昇進し続けることが自分の求める「商売人としての筋肉」を鍛えることと合致しないと判断したとき、退職を決断したといいます。

会社に残っている人に話を聞く

不安を解消するためにすぐできることとして、坂井さんは 「残っている人に理由を聞く」ことを勧めます 。

辞めていく人の声ばかりが耳に入ると、「辞めるのが正解」というバイアスがかかりやすくなります。あえて残っている人に「なぜ残っているのですか？」と聞くことで、会社の意外な美点に気づけたり、逆に周囲が惰性で残っているという現実に気づけたりします。

まとめ

✓周囲の退職を「経験値ボーナス時期」と捉え、あえて波に乗る選択肢も考えてみる

✓「半年後に得られるもの」「ここでしか得られないもの」を整理する

✓それらが自分の欲しいものと合致しているか問う

坂井さんは最後に、周囲の動きに流されるのではなく、 自分が手に入れたいスキルや経験を今の環境で使い倒せるか という視点で考えることが、後悔しないキャリア選択に繋がると締めくくりました。

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太