「果実園リーベル 東京店」の“いちご尽くしパフェ”がすごい！高さ約25cmほどある、ビッグサイズの贅沢パフェ【いちごパフェ】
◆「果実園リーベル 東京店」の“いちご尽くしパフェ”がすごい！高さ約25cmほどある、ビッグサイズの贅沢パフェ【いちごパフェ】
今年もいちごのおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえばいちごパフェ。今回ご紹介するのは、JR東京駅構内にあるフルーツパーラー「果実園リーベル 東京店」の「いちごパフェ」。“フルーツ8割、クリーム2割”をコンセプトに作られるパフェは、いちご好きにはたまらないおいしさ。
今いちばんおいしいフルーツの、いちばんおいしい瞬間を提供
JR東京駅構内改札外、グランスタ八重北1階八重北食堂内にある「果実園リーベル 東京店」は、常に身近に果物を感じてほしいという思いから、旬の果物を最高においしい状態で楽しめるフルーツパーラー。
果物に携わって50年という社長が自ら市場へ出向き、新鮮で品質のいいフルーツを選んで買い付け、それぞれの本当においしい“食べ頃”を見極めて提供する、ということに何よりもこだわっている。
名物のズコットやパンケーキなど多彩なメニューの中でも、パフェは果実園が誇る自慢の逸品。キッチンで腕を振るうシェフいわく「パフェを作るうえでいちばん大切なのは、やっぱり心。農家さんが思いを込めて育てているフルーツのおいしさを、余すことなく楽しんでいただくことが使命だと思っています」
果実園の信条は“フルーツ8割、クリーム2割”というだけあって、名物のズコットをはじめ、どのデザートにもフルーツが山盛り状態！ 一つひとつのフルーツが大ぶりなのもこちらの特徴で、旬のフルーツをしっかり噛んで味わうことができるのがうれしい。
また、ふわふわのスポンジとクリームでフルーツを包み込むズコットには脂肪分45％の生クリームを使用する一方、スポンジなどを使わないパフェには、それぞれのフルーツの甘さ、みずみずしさを味わってほしいからと脂肪分の低い22％のホイップクリームが使われているのもおいしさの秘密。
グラスいっぱいにぎっしりとフルーツが詰まった、贅沢なパフェを堪能しよう。
軽い口当たりのクリームが、いちごの甘酸っぱさを引き立てる
グラスの中にも上にもみずみずしいいちごが散りばめられた「いちごパフェ」は、高さ約25cmほどのビッグサイズにびっくり！ 思わず写真を取りたくなるような見た目を意識していて、なんと1杯のパフェにつき約22粒ものいちごが使われているのだとか。
パフェを構成するのは、いちご、ホイップクリーム、バニラとストロベリーのアイスクリーム、いちごソースの4つの素材のみ。どこから食べてもフレッシュないちごが味わえる、贅沢ないちごパフェに仕上げられている。
一年を通して食べられて、品種は固定せずその時期に一番おいしいいちごを使用している。なかでもいちばんおいしいのは冬から春にかけてのシーズン。このほか、冬はあまおうのパフェも登場するので、食べ比べを楽しんでも。
いちごパフェ
価格：2,680円（税込）
発売期間：通年
いちごの粒数：約22粒
パフェの構成
1.いちご
2.ホイップクリーム
3.いちごソース
4.バニラ＆いちごアイス
5.いちごソース
6.ホイップクリーム
7.いちご
◆ほかにもある、「果実園リーベル 東京店」の人気スイーツをチェック
いちごの楽しみ方はパフェだけじゃない！
直径12cmほどのタルト生地の上には、みずみずしいあまおうがこんもりと！ 一年を通して人気の「いちごのタルト」は、12〜2月ごろの期間限定でいちごがあまおうに変わるそう。
その名の通り、甘くてジューシーなあまおうの下に隠れているのは、生クリームとカスタード、2種類のクリーム。サクッとしたタルト生地の香ばしさがアクセントになっている。ボリュームがあるけれど、こちらも“フルーツ8割”ゆえ、ひとりでぺろりと食べてしまう人も少なくないのだとか。いちご好きはお見逃しなく。
あまおうタルト
価格：4,650円（税込み）※価格変更の可能性あり
発売期間：12〜2月頃
※「いちごのタルト」（時価）は通年販売
今年もいちごのおいしい季節がやってきた！ そのまま食べてもおいしいいちごを、さらにおいしく、華やかな見た目も楽しませてくれるデザートといえばいちごパフェ。今回ご紹介するのは、JR東京駅構内にあるフルーツパーラー「果実園リーベル 東京店」の「いちごパフェ」。“フルーツ8割、クリーム2割”をコンセプトに作られるパフェは、いちご好きにはたまらないおいしさ。
今いちばんおいしいフルーツの、いちばんおいしい瞬間を提供
JR東京駅構内改札外、グランスタ八重北1階八重北食堂内にある「果実園リーベル 東京店」は、常に身近に果物を感じてほしいという思いから、旬の果物を最高においしい状態で楽しめるフルーツパーラー。
果物に携わって50年という社長が自ら市場へ出向き、新鮮で品質のいいフルーツを選んで買い付け、それぞれの本当においしい“食べ頃”を見極めて提供する、ということに何よりもこだわっている。
名物のズコットやパンケーキなど多彩なメニューの中でも、パフェは果実園が誇る自慢の逸品。キッチンで腕を振るうシェフいわく「パフェを作るうえでいちばん大切なのは、やっぱり心。農家さんが思いを込めて育てているフルーツのおいしさを、余すことなく楽しんでいただくことが使命だと思っています」
果実園の信条は“フルーツ8割、クリーム2割”というだけあって、名物のズコットをはじめ、どのデザートにもフルーツが山盛り状態！ 一つひとつのフルーツが大ぶりなのもこちらの特徴で、旬のフルーツをしっかり噛んで味わうことができるのがうれしい。
また、ふわふわのスポンジとクリームでフルーツを包み込むズコットには脂肪分45％の生クリームを使用する一方、スポンジなどを使わないパフェには、それぞれのフルーツの甘さ、みずみずしさを味わってほしいからと脂肪分の低い22％のホイップクリームが使われているのもおいしさの秘密。
グラスいっぱいにぎっしりとフルーツが詰まった、贅沢なパフェを堪能しよう。
軽い口当たりのクリームが、いちごの甘酸っぱさを引き立てる
グラスの中にも上にもみずみずしいいちごが散りばめられた「いちごパフェ」は、高さ約25cmほどのビッグサイズにびっくり！ 思わず写真を取りたくなるような見た目を意識していて、なんと1杯のパフェにつき約22粒ものいちごが使われているのだとか。
パフェを構成するのは、いちご、ホイップクリーム、バニラとストロベリーのアイスクリーム、いちごソースの4つの素材のみ。どこから食べてもフレッシュないちごが味わえる、贅沢ないちごパフェに仕上げられている。
一年を通して食べられて、品種は固定せずその時期に一番おいしいいちごを使用している。なかでもいちばんおいしいのは冬から春にかけてのシーズン。このほか、冬はあまおうのパフェも登場するので、食べ比べを楽しんでも。
いちごパフェ
価格：2,680円（税込）
発売期間：通年
いちごの粒数：約22粒
パフェの構成
1.いちご
2.ホイップクリーム
3.いちごソース
4.バニラ＆いちごアイス
5.いちごソース
6.ホイップクリーム
7.いちご
◆ほかにもある、「果実園リーベル 東京店」の人気スイーツをチェック
いちごの楽しみ方はパフェだけじゃない！
直径12cmほどのタルト生地の上には、みずみずしいあまおうがこんもりと！ 一年を通して人気の「いちごのタルト」は、12〜2月ごろの期間限定でいちごがあまおうに変わるそう。
その名の通り、甘くてジューシーなあまおうの下に隠れているのは、生クリームとカスタード、2種類のクリーム。サクッとしたタルト生地の香ばしさがアクセントになっている。ボリュームがあるけれど、こちらも“フルーツ8割”ゆえ、ひとりでぺろりと食べてしまう人も少なくないのだとか。いちご好きはお見逃しなく。
あまおうタルト
価格：4,650円（税込み）※価格変更の可能性あり
発売期間：12〜2月頃
※「いちごのタルト」（時価）は通年販売