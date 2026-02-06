YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、意中の男性の前で繰り出すという独自の「キメ顔」を披露。しかし、その独特すぎる表情にMCのぺえからは厳しいツッコミが飛ぶ展開となった。

【映像】RIHOのキメ顔

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組冒頭、「最近思わず笑顔になった瞬間」を問われると、RIHOは自身の「必殺技」であるというキメ顔を披露。「アホっぽい顔をしたりしません？」と切り出したRIHOは、「3歳児を宿して……」と独特な解説を交え、口を半開きにした若干上目遣いの表情で「ほえ〜」と実演。焼肉を食べている最中など、相手の話を聞いているタイミングで繰り出すのがオススメだと熱弁した。

渾身のキメ顔を披露したRIHOに対し、ぺえは「後で鏡見た方がいい」と辛口な評価を下し、スタジオは大きな笑いに包まれていた。