朝ドラ「ばけばけ」異例の次週予告に視聴者釘付け「吉沢亮の凄みを見せつけられた」「不穏すぎる」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第90話が、2月6日に放送された。次週予告に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」吉沢亮の横顔 異例の次週予告
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
第18週では、トキがヘブンの「ラシャメン」と噂され、松野家が町の人々から非難される様子が描かれていた。この日の放送では、人々の関心が別に移って騒動が落着。何事もなくヘブンと散歩ができたトキは嬉しそうな笑顔を見せた。しかし、ラストでヘブンがトキに「マツエ…ハナレル…シマショウ」と告げ、トキは「えっ…？」と言葉を失った。
物語が大きく動き出すようなラストを迎えた同話だが、さらに、第19週「ワカレル、シマス。」の予告にも注目が集まった。20秒間の予告では、音楽も台詞もなし、ただ英語教師で通訳の錦織友一（吉沢亮）の横顔だけがワンカットで流れ、トキの「ヘブンさんにとって1番大切な方ですよね」、ヘブンの「ニシコオリサン…トモダチ…デモ…」の声だけが入る構成となっており、視聴者の興味を誘った。
この予告を受け、SNS上には「何これ…衝撃的」「不穏すぎる」「初めて見る構成」「異例では？」「斬新」「吉沢亮の凄みを見せつけられた」「来週は錦織さん回になりそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」吉沢亮の横顔 異例の次週予告
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」次週予告に視聴者ざわつく
第18週では、トキがヘブンの「ラシャメン」と噂され、松野家が町の人々から非難される様子が描かれていた。この日の放送では、人々の関心が別に移って騒動が落着。何事もなくヘブンと散歩ができたトキは嬉しそうな笑顔を見せた。しかし、ラストでヘブンがトキに「マツエ…ハナレル…シマショウ」と告げ、トキは「えっ…？」と言葉を失った。
物語が大きく動き出すようなラストを迎えた同話だが、さらに、第19週「ワカレル、シマス。」の予告にも注目が集まった。20秒間の予告では、音楽も台詞もなし、ただ英語教師で通訳の錦織友一（吉沢亮）の横顔だけがワンカットで流れ、トキの「ヘブンさんにとって1番大切な方ですよね」、ヘブンの「ニシコオリサン…トモダチ…デモ…」の声だけが入る構成となっており、視聴者の興味を誘った。
この予告を受け、SNS上には「何これ…衝撃的」「不穏すぎる」「初めて見る構成」「異例では？」「斬新」「吉沢亮の凄みを見せつけられた」「来週は錦織さん回になりそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】