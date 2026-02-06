きなこづくしの雪見だいふく発売、おもち･アイス･ソースにきなこを使った贅沢仕立て「雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ」【ロッテ】

ロッテは、『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』(2個入り、税込248円)を2月16日から全国で新発売する。

2024年2月から展開している「雪見だいふくPREMIUM」は、“贅沢な味わいでゆったりとした時間を過ごしてほしい”という思いから誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。

今回の新作は、コクのある深煎りきなこソース･きなこアイスを香り高いきなこ味のおもちで包んだきなこづくしの贅沢な仕立てとした。

【商品画像はこちら】おもち･アイス･ソースにきなこを使った贅沢仕立ての雪見だいふく

◆雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ

こだわりのきなこをおもち･アイス･ソースに使った、きなこづくしの仕立て。ソース部分は深煎りきなこを使用し香ばしくコクのある味わい。アイス部分はクリーミーな味わいと軽いくちどけとともに、きなこの香り高い風味が広がるように仕上げた。さらにおもちにはきなこを混ぜ合わせ、香りが楽しめる。

【種類別名称】

アイスミルク

【内容量】

90ml(45ml×2個)

【価格】

希望小売価格248円(税込)

〈発売記念Xキャンペーン実施〉

『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』の発売を記念し、2月16日12時〜2月22日までの間、雪見だいふく公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施する。

雪見だいふく公式Xアカウント「@yukimi_lotte」をフォローのうえ、応募期間中に、公式アカウントから配信されるキャンペーンの対象投稿をリポストすることで参加。抽選で合計50人に『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』10個が当たる。

