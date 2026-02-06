黒い砂と煙の意味は？ BLACKPINK、約3年5カ月ぶりのアルバムタイトル曲は『GO』　意味深ビジュアルも注目

約3年5カ月ぶりにアルバムをリリースするBLACKPINKのタイトル曲が明らかになった。

2月6日、所属事務所YGエンターテインメントによると、3rdミニアルバム『DEADLINE』には先行公開曲『JUMP』をはじめ、タイトル曲『GO』、さらに『Me and my』『Champion』『Fxxxboy』の計5曲が収録される。

ロゼ、ジェニー、ジス、リサの4人がソロ活動を終え、約3年5カ月ぶりの“完全体”での新作とあって、相乗効果に期待が集まっている。

この日、トラックリストとともに公開されたポスターは、今回のアルバムを示唆するヒントとなった。多彩な光を放つ黒い砂の上に、幻想的な煙が立ち上るビジュアルが、どこか緊張感を漂わせている。これを受け、ファンの間では新作の内容をめぐって前向きな予想や考察が広がっている。

（画像＝YGエンターテインメント）『DEADLINE』トラックリスト

YGエンターテインメントは「『DEADLINE』というタイトルの通り、“二度と取り戻せない最高の瞬間”、そして“今この瞬間に最も輝くBLACKPINKの現在”で満たされたアルバムになる」と自信をのぞかせた。

BLACKPINKは最近、16都市・全33公演に及ぶワールドツアー『DEADLINE』を成功裏に終えた。K-POP女性アーティストとして初めて英ロンドンのウェンブリー・スタジアムに立つなど、世界の主要都市のスタジアム公演を次々と完売させた。

BLACKPINKの3rdミニアルバム『DEADLINE』は、2月27日14時に公開される予定だ。