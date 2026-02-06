女の子に「意外と男っぽい！」と思われる趣味９パターン
どんな趣味をもっているかで、人の印象は大きく変わるもの。出会ったばかりでお互いのことをよく知らないときには、趣味の話をするだけで女の子から「男らしい！」と思われることもあるでしょう。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行ったアンケートの結果を参考にして、「女の子に『意外と男っぽい！』と思われる趣味９パターン」をご紹介いたします。
【１】とにかく肉体が強そうな「筋トレ」
「体育会系っぽいから」（１０代女性）など、筋肉自慢を男らしいと思う女の子もいるようです。スポーツジムに通っていることを話すだけで、男らしい肉体派の印象を与えることができるでしょう。これ見よがしに上着を脱ぐなど、ただの筋肉自慢だと思われるような行動は控えましょう。
【２】マニアックな一面がのぞける「漫画、ゲーム」
「少しはオタクっぽい方が男らしいと思う」（１０代女性）など、好きなことを突き詰める姿勢を男らしいと感じるようです。女の子にドン引きされるリスクがあるので、漫画キャラのフィギュアなど、グッズにのめり込みすぎない方が良いでしょう。
【３】趣味へのこだわりを感じる「楽器、バンド活動」
「おとなしそうな人がバンドをやっているとグッとくる」（１０代女性）など、音楽にハマる感性を男らしいと思う女の子もいるようです。学業や仕事などの本業をないがしろにしてバンド活動に情熱を注ぐと、将来性がない男だと思われる可能性もあるので注意が必要です。
【４】知的なビジネスマンっぽい「株などの投資」
「日本経済の荒波に揉まれてる感じがしてたくましい」（２０代女性）など、不況に負けないようなタフな男らしさを感じるようです。ギャンブル癖があると思われないように、ハイリスクすぎる投資には手を出していないことをアピールすると良いでしょう。
【５】ワイルドなアウトドア男子っぽい「釣り、キャンプ」
「厳しい自然環境にも負けなそうだから」（２０代女性）など、たくましいイメージを与えられるようです。「ガチで登山」などのハードなものより、スノーボードなどの人気アウトドアスポーツの方が女の子が興味を示してくれるでしょう。
【６】大人のバイタリティを感じる「ひとりで海外旅行」
「計画性と行動力がないとできないから」（２０代女性）など、ひとりで海外旅行に行くバイタリティが男っぽいと思われるようです。「放浪癖があって危なっかしい」と思われるリスクもあるので、旅先での失敗談を語りすぎないように注意しましょう。
【７】肉食系の狩人っぽい「射撃、サバイバルゲーム」
「攻撃的な獲物を狙うハンターみたいな目をすると思うから」（３０代女性）など、野性的なオスの本能を感じるようです。乱暴な印象を与えないように、さわやかなスポーツであることを強調して話すと良いでしょう。
【８】機械いじりが好きそうな「クルマ、バイク」
「やっぱりクルマ好きは男性らしいと思う」（１０代女性）など、「男の趣味の象徴」のように思っている女の子もいるようです。一方で、「趣味に大金をかける」と思われるリスクもあるので、ちゃんと計画的な一面があるところも見せておきましょう。
【９】荒っぽい印象の「格闘技観」
「一見弱そうな人が格闘技ファンだと、ギャップを感じてドキッとする」（２０代女性）など、男としての強さをアピールできるようです。女の子に「ついていけない」と思われないためにも、熱く語りすぎないように注意すると良いでしょう。
他には、どんな趣味が女の子に「意外と男っぽい！」と思われるのでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
