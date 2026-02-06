米大リーグ公式サイトのマット・ケリー記者は５日（日本時間６日）、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）過去５大会のオールタイムオールスターチームを次のように選出。日本人選手には右翼手でイチロー、先発投手で松坂大輔、二刀流として大谷翔平が選ばれた。

過去５大会のオールタイムオールスターチームは以下の通り

捕手：イバン・ロドリゲス（プエルトリコ＝２００６、０９年大会出場）１２試合、打率３割６分６厘、３本塁打、７打点。

一塁手：ミゲル・カブレラ（ベネズエラ＝過去５大会すべてに出場した唯一の選手）２５試合、打率２割３分７厘、６本塁打、１５打点。

二塁手：ロビンソン・カノ（ドミニカ共和国＝２００９、１３、１７、２３年大会出場）１９試合、打率３割７分３厘、３本塁打、１０打点 ２０１３年ＭＶＰ

遊撃手：トレイ・ターナー（アメリカ＝２０２３年大会出場）６試合、打率３割９分１厘、５本塁打、１１打点

左翼手：アルフレド・デスパイネ（キューバ＝２００９、１３、１７、２３年大会出場）２２試合、打率３割６分、７本塁打、２１打点

中堅手：カルロス・ベルトラン（プエルトリコ＝２００６、０９、１３、１７年大会出場）２８試合、打率３割１分６厘、３本塁打、１４打点

右翼手：イチロー（日本＝２００６、０９年大会出場）１７試合、打率３割１分２厘、１本塁打、１０打点

ＤＨ：フレデリク・セペダ（キューバ＝２００９、１３、１７年大会出場）２５試合、打率３割８分１厘、６本塁打、２３打点

二刀流：大谷翔平（日本＝２０２３年大会出場）打撃７試合、打率４割３分５厘、１本塁打、８打点

投手 ３試合登板２勝１セーブ、防御率１・８６ ２０２３年ＭＶＰ

先発投手：松坂大輔（日本＝２００６、０９年大会出場）６試合登板、６勝０敗、防御率１・９５ ２００６、０９年連続ＭＶＰ

救援投手：フェルナンド・ロドニー（ドミニカ共和国＝２００６、１３、１７年大会出場）１５試合登板０勝０敗８セーブ、防御率０・５９