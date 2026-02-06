６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の次週予告は、錦織（吉沢亮）の横顔のみの１カット。副題も「ワカレル、シマス。」とあり、さらに１３日の「あさイチ」ゲストが吉沢亮であることも発表され、ネットがザワついた。

この日の「ばけばけ」では、ようやく平穏な日を取り戻したヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）一家。ヘブンの日本滞在記も本となり、ヘブン家は喜びに包まれる。

だがヘブンが苦手な冬がすぐそこまで迫っていた。ヘブンは突然トキへ松江を離れようと提案。そして次週予告が始まり、錦織の横顔だけの１５秒。蛇と蛙が「来週は…」「え？なんか嫌な予感」と言い、ヘブンが「ニシコオリサン、トモダチ。デモ…」と話していた。

番組プロデューサーの橋爪國臣氏はＸで「吉沢亮さんの凄さに圧倒され、魅力があふれる週です。松江編のラスト、是非ご覧ください」と、次週は錦織週であると予告。ただこの寂しげな表情にネットは「予告の表情が切なすぎる」「もう会えないの？」など心配する声が。錦織に関しては、経歴詐称という爆弾があることから、それが梶谷砲によってバレるのか？と考察する声も上がっているが…。

追い撃ちをかけるように、１３日の「あさイチ」プレミアムトークゲストが吉沢と告知されたことから、更にネットはザワついたが、橋爪氏は「松江はまだ出てきますし、錦織さんはまだ退場はしません」と投稿。ネットは「安心しました」「松江も錦織さんもまた出てくると知ってホッとしています」などの声が上がっていた。