＜義弟、6000円払えッ＞「ちゃんとした嫁」と思われたい⇒義母の誕生日会を企画！【第1話まんが】
私はイノリ。お付き合いをしていたショウとの子を妊娠して、それをきっかけに去年、籍を入れました。無事に娘マホも生まれて、今は3人家族として楽しい毎日を過ごしています。さてもうすぐ、私たちが家族になってから初めて義母の誕生日を迎えることになりました。義両親はとても優しい人たちですし、私は張り切って誕生日パーティーを開くことに。これで義両親から少しでも「いい嫁」と思ってもらえれば嬉しいな……なんて思っています。
娘のマホもすっかり寝たあと、私はスマホを見つめながらポチポチと操作をしていました。「これで完璧！」私は義母のお誕生日祝いのレストランの予約をしていたのです。今回は、授かり婚で入籍してから迎える初めての義母の誕生日なのです。
ショウと私、それに義父と義母。合計4人分で、ひとり6,000円のランチコースを予約しました。もちろんバースデーケーキも追加で手配済み。授かり婚だったこともあり、自分でも思うところがあったため、義両親に「ちゃんとした嫁」と思ってもらいたくて今回は張り切って準備しているのです。
去年入籍した私たち。家族として過ごす、初めての義母の誕生日がやってきます。
授かり婚だったこともあり、「ちゃんとした嫁」と思われたい私は、張り切って高級ランチコースを予約しました。
義母が喜んでくれるか楽しみです。
さてしばらくすると、義弟も参加させていいかとショウから打診がありました。
人数が増えることに少し戸惑いましたが、義母が喜ぶならと快諾。
このときはまだ、これが波乱の幕開けになるとは知る由もありませんでした……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙