【波浪警報】北海道・稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表 6日10:10時点
気象台は、午前10時10分に、波浪警報を稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表 6日10:10時点
宗谷地方では、6日夜遅くまで暴風雪に、6日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・宗谷海峡
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
7日にかけて注意
■猿払村
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・オホーツク海
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■浜頓別町
□暴風雪警報
6日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■中頓別町
□暴風雪警報
6日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■枝幸町
□暴風雪警報
6日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■豊富町
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■礼文町
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■利尻町
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■利尻富士町
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■幌延町
□暴風雪警報
6日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
6日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意