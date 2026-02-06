なぜダウンスイングは内側を通るのか？上から見たヘッドの正しい通り道【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

クラブの動きを頭上からも把握しておこう

上から見るとヘッドは少し内から下りてくる

上から見たクラブの動きも頭に入れておくと、その動きをつくりやすくなるかもしれません。ドライバーではＰ１でヘッドのほうがグリップエンドより少し左にセットされます。アイアンの場合は、ヘッドのほうがグリップエンドより少しだけ右になります。この違いは、ボールの位置の違いに合わせてヘッドを置く位置を変えているためです。ヘッドの位置は違いますが、グリップの位置、つまり手の位置は同じになると考えてください。

Ｐ２からＰ３で注目すべきは、手が体から遠いところを動き、スイングアーク（円弧のサイズ）を大きくしていることでしょう。Ｐ３からＰ４、Ｐ４からＰ５の動き、つまりバックスイングの最後とダウンスイングの最初について、ヘッドはダウンスイングで少しだけ内側の軌道を戻ってきています。しかし、イメージとしては「同じ軌道を戻していく」つもりで動くことが実は大切です。

この意識がないと、ヘッドが理想のスイングプレーンから外れやすく、多くは上から（アウトサイド・イン）、あるいは下から（インサイド・アウト）の軌道でダウンスイングすることになり、インパクトが安定しなくなってしまいます。適正な軌道を戻すことができれば、Ｐ７でクラブが内側（インサイド）からボールの位置を通過し、フォロースルー側で大きな円を描くことになります。

頭上から見たクラブの動き

ヘッドの軌道。ダウンスイングでヘッドは、バックスイングで上がってきた軌道より内側を通る。だが「来た道を戻る」とイメージしたほうがいい動きになる人が多い。

手の軌道。切り返し後のＰ５までの動きは、いったん自分から離れていく。一直線にボールへ向かう人が多いので注意したい。「来た道を戻る」というイメージがやはり有効。

