褒められたとき、さらに好感度を上げるには？【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

仕事や日常生活の会話の中で、意外と難しいのが「褒められたときの返し」です。「大きなプロジェクトをまとめられたそうですね」と言われて、「そうなんですよ。私でなければできなかったでしょうね」などと自慢気に話してしまう人がいます。「もっと褒めてもらいたい」「そのときの苦労話を聞いてもらいたい」という感情もわからなくはありませんが、そこはグッと抑えましょう。褒められたことに自慢で返しては、褒めたほうからすればあまりいい気持ちにはならないのです。

だからといって、「いやいや、私なんてなんの力もありませんから。運よくまとまっただけです」と謙遜し過ぎるのも、卑屈になっているようであまりよい印象にとらえられません。

褒められたときに大切なのは、まず感謝の気持ちを伝えることです。「ありがとうございます。そう言っていただけてうれしいです」と言うだけで、相手も、「喜んでもらえてよかった」と思うことでしょう。そして、何より大事なのは、「うまくやってこられたのは、みんなのおかげです」と、一緒にやった人たちを褒めること。この言葉を聞いて嫌な気持ちになる人はいません。まさに、褒められたときの返しにピッタリな万能ワードと言えます。

具体的に「◯◯さんのおかげ」や、「支えてくれた家族のおかげ」というように、名前を出すのもいいでしょう。最後に、「私は本当に周りの人に恵まれていて」と、暗に目の前にいる人も含めて褒め返せば、その場にいる全員がいい気持ちになれます。

