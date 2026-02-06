iDSD Valkyrieブラックモデル

エミライは、iFi audioのUSB DAC内蔵ポータブルヘッドフォンアンプ「iDSD Valkyrie(ヴァルキリー)」に、ブラックモデルを追加する。2月13日発売で、価格はオープン。市場想定価格は既存カラーと同じで、297,000円前後。

K2HDテクノロジー、DSDリマスタリング、6種類のデジタル・フィルターなど、豊富な機能を盛り込んでいる。

デジタル入力端子はUSB-C、光デジタル、同軸デジタル。アナログ入力端子はバランス4.4mm、シングルエンド3.5mm。ヘッドフォン出力はバランス4.4mm、シングルエンド3.5mm(S-Balance対応)。ライン出力端子はバランス4.4mm、3.5mm、RCAを備える。

カスタム・コード化されたFPGAによる特注のDSDリマスタリング・アルゴリズムを搭載。DSD信号が直接DACに送られ、PCM信号はユーザーが選択したデジタル・フィルターを通過する「ノーマル」設定か、DSD 512、またはDSD 1024に変換する「リマスター」のいずれかを選択可能。

DSD 512は704.8kHz/24bit、DSD 1024は1.4MHz/24bitで、それぞれ1秒間に2,240万回、4,480万回の1bitの情報をサンプリングするPCM信号と同等と考えることができ、これにより解像度を高め、歪みを低減し、プロがリマスタリングしたレコーディングのような、より豊かでクリアなサウンドを実現するという。

心臓部には、JVCケンウッドによるK2HDテクノロジーを搭載。アナログ録音の温かみと情感をも復元し、「デジタルオーディオが必ずしも冷たく分析的なサウンドになるとは限らないことを保証する」という。