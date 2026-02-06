貴金属相場下げ渋り 銀価格一時急落、29日の高値から40%超下落 貴金属相場下げ渋り 銀価格一時急落、29日の高値から40%超下落

アジア時間朝に再び貴金属価格が急落する場面が見られた。スポット銀が一時1オンス＝64ドルちょうど付近まで急落し、昨年12月17日来安値をつけた。1月29日の史上最高値121.65ドルから数日で40%超下落している。



金やパラジウム、プラチナも一時急落し、原油相場も追随して下落する場面が見られた。銀の市場規模は小さいため金よりも変動は激しい。それでもここ数日の動きは異常で、トレーダーらは、もはやカジノだと驚いているという。



スポット銀は64ドルちょうど付近から70ドル付近まで戻しているが、またいつ急落するかわからない。



貴金属価格の急落を受け東京朝はリスク回避の円買いが広がり、ドル円は一時156.59円付近まで、豪ドル円は108.05円付近まで下げた。ポンド円は1円近く下げた。

