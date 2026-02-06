テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、近畿大が５日に漁獲量が少なく希少性が高い高級魚アカムツ（ノドグロ）の完全養殖に世界で初めて成功したと発表したことを報じた。

２０３０年をめどに、得られた稚魚を養殖業者に販売する商業化を目指す。近畿大はこれで、クロマグロやニホンウナギなど３０種の完全養殖に成功した。

金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂はノドグロの完全養殖が成功したことに「すごいね」と絶賛し「食料自給率って日本低いと思うんだけど、そういう部分においても、そこに光明をさすような部分があると思う」と指摘した。

さらに「ノドグロだけじゃなくて、今後これで成功したら他の魚たちも。もっとどんどんやっていくのかな？」と期待し「ここじゃないと思うんだけど、キャビアももうやってるしね。養殖はね。そのうち、もしかしたらわからないですよ。全部養殖できるってなったら、日本がですよ、食料自給率が１００になる可能性もゼロじゃねぇのかなと思って、勝手に期待はするんですけど」とコメントしていた。