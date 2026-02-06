３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

米国はこれまでＷＢＣ出場経験のない主将のジャッジ（ヤンキース）、昨季６０発捕手のローリー（マリナーズ）、大谷を抑えて５６発で本塁打王のシュワバー（フィリーズ）、昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）ら史上最強とも言える３０人が名を連ねた。

背番号も発表され、ジャッジは９９、ローリーが２９など多くの選手は所属チームと同じ番号となった。米国の出場登録メンバーと背番号は以下の通り。

◆登録メンバー

▽投手 ３０ Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）、２７ Ｔ・スクバル（タイガース）、６２ Ｌ・ウェブ（ジャイアンツ）、３５ Ｃ・ホームズ（メッツ）、２２ Ｋ・カーショー（元ドジャース）、４８ Ｇ・ジャックス（レイズ）、４０ Ｂ・ケラー（フィリーズ）、２６ Ｎ・マクリーン（メッツ）、１９ Ｍ・ミラー（パドレス）、４１ Ｊ・ライアン（ツインズ）、５５ Ｇ・スパイアー（マリナーズ）、３１ Ｍ・ボイド（カブス）、５９ Ｇ・ウィットロック（レッドソックス）、６０ Ｇ・クレビンジャー（レイズ）、５３ Ｄ・ベッドナー（ヤンキース）、５２ Ｍ・ワカ（ロイヤルズ）

▽捕手 ２９ Ｃ・ローリー（マリナーズ）、１６ Ｗ・スミス（ドジャース）

▽内野手 ２ Ａ・ブレグマン（カブス）、５ Ｅ・クレメント（ブルージェイズ）、１１ Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）、１３ Ｂ・チュラング（ブルワーズ）、７ Ｂ・ウィット（ロイヤルズ）、２４ Ｂ・ハーパー（フィリーズ）、４３ Ｐ・ゴールドシュミット（ヤンキースＦＡ）

▽外野手 ９９ Ａ・ジャッジ（ヤンキース）、２５ Ｂ・バクストン（ツインズ）、１１ Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）、４ Ｐ・クローアームストロング（カブス）、１２ Ｋ・シュワバー（フィリーズ）