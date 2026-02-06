　３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

　米国はこれまでＷＢＣ出場経験のない主将のジャッジ（ヤンキース）、昨季６０発捕手のローリー（マリナーズ）、大谷を抑えて５６発で本塁打王のシュワバー（フィリーズ）、昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）ら史上最強とも言える３０人が名を連ねた。

　背番号も発表され、ジャッジは９９、ローリーが２９など多くの選手は所属チームと同じ番号となった。米国の出場登録メンバーと背番号は以下の通り。

　◆登録メンバー

　▽投手　３０　Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）、２７　Ｔ・スクバル（タイガース）、６２　Ｌ・ウェブ（ジャイアンツ）、３５　Ｃ・ホームズ（メッツ）、２２　Ｋ・カーショー（元ドジャース）、４８　Ｇ・ジャックス（レイズ）、４０　Ｂ・ケラー（フィリーズ）、２６　Ｎ・マクリーン（メッツ）、１９　Ｍ・ミラー（パドレス）、４１　Ｊ・ライアン（ツインズ）、５５　Ｇ・スパイアー（マリナーズ）、３１　Ｍ・ボイド（カブス）、５９　Ｇ・ウィットロック（レッドソックス）、６０　Ｇ・クレビンジャー（レイズ）、５３　Ｄ・ベッドナー（ヤンキース）、５２　Ｍ・ワカ（ロイヤルズ）

　▽捕手　２９　Ｃ・ローリー（マリナーズ）、１６　Ｗ・スミス（ドジャース）

　▽内野手　２　Ａ・ブレグマン（カブス）、５　Ｅ・クレメント（ブルージェイズ）、１１　Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）、１３　Ｂ・チュラング（ブルワーズ）、７　Ｂ・ウィット（ロイヤルズ）、２４　Ｂ・ハーパー（フィリーズ）、４３　Ｐ・ゴールドシュミット（ヤンキースＦＡ）

　▽外野手　９９　Ａ・ジャッジ（ヤンキース）、２５　Ｂ・バクストン（ツインズ）、１１　Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）、４　Ｐ・クローアームストロング（カブス）、１２　Ｋ・シュワバー（フィリーズ）