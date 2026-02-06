800人以上が絶賛！豆腐とササミで作る「ふわっふわチキンナゲット」に子ども大喜び

しっとりふわふわ「チキンナゲット」

大人にも子どもにも人気の高い「チキンナゲット」。鶏ひき肉や鶏むね肉で作ることが多いですが、「肉だけではパサつきが気になる」「時間がたつと硬くなる」というお悩みを抱えている人もいるのでは？

今回は、「ササミ」に「豆腐」を加えて作る、しっとりふわふわのチキンナゲットレシピをご紹介。硬くなりにくいのはもちろん、使う材料も安価で家計にも優しいレシピですよ。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

成形はスプーンだから手が汚れずラク

ゆるめの生地なので、スプーンでの成形がオススメ。生地をスプーンですくってフライパンに落としたら、上から軽く押さえて形を整えます。揚げ焼きで、使う油の量を抑えられるのも嬉しいですね。





つくれぽ(つくりましたフォトレポート)には、「簡単なのに美味！ 好き嫌いが多い娘が完食してくれました。ありがとう」

「ふんわりしていてあっという間に完食！ 子どもがまた作ってねと。リピ確定です」「大量に作っても子どもがほとんど食べちゃう」と、人気の高さがうかがえるコメントが多数！

豆腐とササミで作る、しっとりふわふわの「チキンナゲット」。普段の食事やホームパーティで活躍すること間違いなし！ ぜひお試しください。