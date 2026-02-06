Netflix週間視聴ランキング（映画） 『愚か者の身分』日本1位、『超かぐや姫！』グローバル8位【1/26/26 - 2/1/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（1月26日〜2月1日）を発表。日本における映画作品1位は、昨年公開された北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の『愚か者の身分』が前週2位から1ランクアップした。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『愚か者の身分』は、戸籍売買ビジネスに携わる半グレの若者たちが、現状から抜け出そうとする葛藤を描いたクライムサスペンス。
2位は、Netflix映画『超かぐや姫！』で、トップ10入りは2週目。今週、6つの国・地域で映画部門トップ10入りを果たし、グローバルランキング（非英語部門）でも8位に入った。
3位と6位には、『松本清張 ガラスの城』『松本清張 顔』が初登場。2024年1月テレビ朝日開局65周年記念として放送されたスペシャルドラマだ。
『ガラスの城』は、波瑠が主演を務め、木村佳乃、満島真之介らが共演。エリートたちが集う大手商社内で起きた部長殺人事件をめぐり、社内に渦巻く数々の欲望をあぶり出していく社会派ミステリー。
『顔』は、後藤久美子と武井咲の初共演＆W主演が話題となった。覆面アーティスト・井野聖良（武井）と殺人犯を目撃した弁護士・石岡弓子（後藤）の、追いつ追われつのサスペンスを描く。
5位には、綾野剛主演の映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』（2025年）が4週連続トップ10入りしている。
7位の木村拓哉主演『教場 Reunion』は1月1日の配信開始から5週連続トップ10入り。本作に続く後編の『教場 Requiem』は2月20日より映画館で公開。
8位には、片山慎三監督の『岬の兄妹』が初登場。
9位には、野球日本代表チーム、侍ジャパンが、2023年3月に開催された野球世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で優勝するまでの軌跡をたどった完全密着ドキュメンタリー『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』が初登場した。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（1月26日〜2月1日）
1：愚か者の身分（トップ10入り週数：2）
2：超かぐや姫！（2）
3：松本清張 ガラスの城（1）
4：バッドボーイズ RIDE OR DIE（1）
5：でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男（4）
6：松本清張 顔（1）
7：教場 Reunion（5）
8：岬の兄弟（1）
9：憧れを超えた侍たち 世界一への記録（1）
10：ひゃくえむ（5）
