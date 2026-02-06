選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が6日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。8日投開票の衆院選の情勢を分析した。

鈴木氏は、自民党の議席は300議席に近づいていると終盤の情勢を分析し、「今回は、無党派で自民党が非常に支持が厚くて、無党派の方々が投票態度を決め出すと、どんどん自民党の勢いが増していく、そういう構造で情勢が変わってます」と自身の見方を述べた。

その要因については「圧倒的に高市さんの人気ですね。それに尽きますね。高市さんの人気を問う選挙に自民党ができたことが1番の要因です」と言い、「高市さんに対するイエスかノーかで選挙をやっている」と指摘。

そして、「自民党の戦略は今回、消費税の減税を中道が打ち出したことで、それに対して自民党も期限付きで打ち出した。そうするとある意味、争点が消えるわけです。今回、消費税減税の各党の公約を見ても、チームみらい以外はほとんどが減税を言っていて有権者はあんまり変わらない気がする。そうすると高市内閣、高市さんに対するイエスかノーかで選ぶという基準になるので今、高市内閣の支持率は相変わらず6割ちょっとありますから」と説明した。