フォースタがＳ高カイ気配、今期業績予想の上方修正と上限３．０％の自社株買いを好感

フォースタートアップス<7089.T>がストップ高の水準でカイ気配となった。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。あわせて自社株買いの実施も公表しており、好感された。今期の売上高予想は従来の見通しから２億５０００万円増額の５１億円（前期比３８．１％増）、最終利益予想は９０００万円増額の７億円（同９７．９％増）に見直した。ヒューマンキャピタル事業で１人当たり支援件数が大幅に増加し、成約単価が高水準で推移していることを織り込んだ。



自社株買いは、総数２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０％）、総額２億円を上限とし、２月６日から３月３１日の間に実施する。４～１２月期の売上高は３５億９３００万円（前年同期比３４．３％増）、最終利益は４億５２００万円（同３．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS