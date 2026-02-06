ＭＣＪがストップ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格の２２００円にサヤ寄せ

ＭＣＪ<6670.T>がストップ高の水準となる前営業日比４００円高の１９３８円でカイ気配となっている。５日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環として非公開化を目指しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１株２２００円にサヤ寄せする動きを見せている。



買付予定数の下限は６２７８万５３００株（所有割合６６．４３％）で、上限は設定しない。買付期間は２月６日から３月２４日までを予定している。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経てＭＣＪは上場廃止となる見通し。ＭＣＪはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は５日、ＭＣＪを監理銘柄（確認中）に指定している。



出所：MINKABU PRESS