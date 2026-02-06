有沢製作所<5208.T>は急反騰し、２０００円大台に乗せた。２００６年６月以来、約１９年８カ月ぶりの高値水準に当たる。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の５１４億円から５５３億円（前期比１１．０％増）、営業利益予想を４５億円から５５億円（同１２．４％増）、最終利益予想を３２億円から４０億円（同０．８％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を好感した買いが集まっている。期末配当予想は９円増額の５３円とする。年間配当予想は９７円（前期は９６円）になる。



主力事業分野である電子材料セグメントでスマートフォン及び半導体向け需要が堅調に推移している。また、産業用構造材料セグメントは航空機需要の回復を背景に内装材用ハニカムパネルの生産が増えたほか、世界的な水需要の拡大で水処理用ＦＲＰ製圧力容器が好調となっている。４～１２月期は売上高が４１２億６２００万円（前年同期比９．２％増）、営業利益が４１億１５００万円（同８．０％増）だった。一方、為替差損などの影響もあり、最終利益については２９億７７００万円（同０．９％減）で着地した。



出所：MINKABU PRESS