東京カメラ機材レンタル株式会社は2月2日（月）、撮影機材に関する相談を受け付ける顧客向けコンシェルジュサービスの提供を開始した。事前申込制で料金は無料。

機材をレンタルする際の疑問や不安を解消することを目的としたという。「必要な機材がわからない」「大規模撮影における機材構成を知りたい」「機材トラブルを避けるための準備方法」「映像クオリティを上げる方法」といった要望や質問に、プロの視点から回答するとしている。数多くのテレビ番組制作に携わったディレクターが相談に対応する。

コンシェルジュサービスの利用方法はGoogle Meetによるオンライン通話、電話、対面の3種類。日程の選択と顧客情報を入力した後、完了メールが届けば予約は完了となる。

オンライン通話の場合は予約完了メールに通話URLが記載される。電話の場合は指定した時間に東京カメラ機材レンタルから電話をかける。対面の場合は東京都新宿区四谷の実店舗に足を運ぶ必要がある。

また本サービスの開始に合わせ、カメラ初心者向け機材レンタルサービス「シェアカメ」でも、レンタル機材の店舗受取サービスを開始した。これまで機材の受け渡しは顧客への配送のみで対応していた。

店舗受取サービスの利用にも予約が必要。予約確認メールに記載された指定の時間内に、店舗受付で機材を受け取れる。