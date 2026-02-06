6日10時現在の日経平均株価は前日比288.38円（-0.54％）安の5万3529.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は548、値下がりは979、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は172.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、中外薬 <4519>が36.7円、ファストリ <9983>が26.47円、ファナック <6954>が21.56円、キッコマン <2801>が19.89円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を90.25円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が23.40円、味の素 <2802>が21.53円、バンナムＨＤ <7832>が13.94円、スズキ <7269>が8.89円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は建設で、以下、食料、電気・ガス、電気機器と続く。値下がり上位にはその他製品、医薬品、非鉄金属が並んでいる。



※10時0分2秒時点



