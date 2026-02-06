６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の次週予告は、錦織（吉沢亮）の横顔の１カットのみ。続く「あさイチ」では、今週初めての朝ドラ受けが行われ、鈴木奈穂子アナが「泣いたらしい」と華丸が暴露した。

今週は、梶谷の記事のせいで、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に厳しい世間の風が吹き荒れた。投石でトキが額を怪我する事態まで起こり、ヘブンは激怒。それでもトキは「自分なら大丈夫」と必死にヘブンをなだめ…。

その後、江藤知事の食い逃げ騒動により、世間の目はヘブン夫妻から離れ、再び平穏な日が訪れるが、この日の「ばけばけ」では、ヘブンがトキに松江を離れようと提案。そして始まった予告では、錦織の横顔の１カットのみ。副題も「ワカレル、シマス。」と意味深。

そして始まった久々の「あさイチ」の朝ドラ受け。大吉は「久しぶりの生放送」というと、華丸も「今週は申し訳ない。ヤキモキしました」と言い、鈴木アナも「しゃべりたかったですね」と実感を込めた。

華丸は鈴木アナへ「泣いたらしいですね」というと、鈴木アナは「華丸さんも」と暴露。ここで大吉が「話したいけど、今日は時間がないんですよ」と短縮放送のため、無念の朝ドラ受け切り上げ指令となった。

今週は政見放送のため「あさイチ」は放送されていなかったことから、ネットでも「久々の朝ドラ受け嬉しかった」「今日のあさイチは４５分間朝ドラ受けで全然良かったのに。月曜の分からじっくり振り返って欲しかった」「今週は朝ドラ受けがなくて寂しかった」「やっと朝ドラ受けやー！」など喜びの声が上がっていた。