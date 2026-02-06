◇NBA ブルズ−ラプターズ（2026年2月5日 スコシアバンク・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で5戦連続ベンチ入り。4戦連続途中出場を果たした。

この日も第1Q出場機会が訪れた。残り4分16秒からコートに立つと、ファーストプレーでいきなりアシストを決めた。残り2分41秒には左サイドからドライブイン。ゴール下でのノールックパスでアシストを決めた。さらに残り1分58秒に3Pシュートを演出して連続アシストを挙げた。終了間際にはトップ付近からドライブイン。左コーナーにパスを出して、パトリック・ウィリアムズのブザービーター3Pシュートを演出した。このクオーターだけで4アシストを決めた。

NBAは5日（同6日）で今季のトレード期限が終了。ブルズは主力のアヨ・ドスンム、コビー・ホワイト、ニコラ・ブーチェビッチなどを放出し、コリン・セクストン、ジェイデン・アイビー、アンファニー・サイモンズなどを獲得した。

大幅にチームが変わる中で、河村にもチャンスが巡ってきた。1月31日（同2月1日）の敵地ヒート戦では今季NBA初出場＆ブルズデビュー。そして今季NBA初出場は昨年4月13日（同14日）のマーベリックス戦以来、実に293日ぶりのNBA復帰となった。前半から絶品アシストや3Pシュートを決めるなど6得点2アシスト3リバウンドと存在感を示した。

1日（同2日）の敵地ヒート戦でも第1Qから途中出場。2戦連続出場で電光石火のバウンズパスなど6得点6アシスト6リバウンドの躍動を見せた。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス2を記録した。

前回の試合となった3日（同4日）の敵地バックス戦では、3Pシュートを決めるなど5得点7アシスト5リバウンドをマークしていた。