新谷姫加「年齢言うとびっくりされる」、実年齢にSNS「え？19歳くらいじゃないの…！？」「10代でも通用」
俳優の新谷姫加（27）が6日までに自身のXを更新。“見た目年齢”について言及した。
【写真】10代に見える…！？「ゼニガメそっくり！」新谷姫加ショット
投稿で「最近会う人みんなに年齢言うとびっくりされる」と書き出し、「大学生ぐらいだと思ったって言われる、え、年齢非公開にしよかな」とコメントした。
この投稿に「キレイで若々しい」「初めて見た時、もっと若い人だと思いました。特に最近はお酒も飲まなくてお肌もさらに綺麗になったからかな」「ピチピチ」「え？19歳くらいじゃないの…！？」「見た目だけだと10代でも通用する」などさまざまな声が寄せられた。また、「声も若いよね 良いことだね」というコメントに「声も若い！嬉しい！かんがえたことなかた」と返答していた。
“あざとさの天才”といわれる人懐っこさと、美ボディを武器にグラビア誌の表紙を多数飾るなど人気を集める新谷。1998年5月30日生まれ、青森県出身。2015年にアイドルとしてデビューし、2016年「ミスiD2016」を受賞。学生時代より剣道、日本舞踊、バレエなど多彩なジャンルを経験しており、スポーツテストでは常に1位を記録するなど高い身体能力を持つ。アクションや殺陣にも力を入れている。2022年7月4日発売の『週刊プレイボーイ』29号（集英社）にて、初表紙および巻頭グラビアを飾る。舞台では、2024年 明治座創業150周年ファイナル公演「メイジ・ザ・キャッツアイ」、2025年 吉幾三特別公演 人形町「末っ子（おとんぼ）物語」などに出演。2025年6月4日には写真集『ひめかわいい』を発売した。
【写真】10代に見える…！？「ゼニガメそっくり！」新谷姫加ショット
投稿で「最近会う人みんなに年齢言うとびっくりされる」と書き出し、「大学生ぐらいだと思ったって言われる、え、年齢非公開にしよかな」とコメントした。
この投稿に「キレイで若々しい」「初めて見た時、もっと若い人だと思いました。特に最近はお酒も飲まなくてお肌もさらに綺麗になったからかな」「ピチピチ」「え？19歳くらいじゃないの…！？」「見た目だけだと10代でも通用する」などさまざまな声が寄せられた。また、「声も若いよね 良いことだね」というコメントに「声も若い！嬉しい！かんがえたことなかた」と返答していた。