ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するノルディックスキー・ジャンプ男子で、２２年北京五輪金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が５日（日本時間６日）、ノーマルヒルの初練習に臨み、９８・５メートル、１０１・５メートル、９７メートルを飛んだ。

４年ぶりに戻って来た夢舞台について「たくさんメディアもいるし、新品の道具がたくさんある」と実感を込めたが、着用しているウエアやニット帽には全てタグが付いたままだった。「めんどくさいんで」と笑って理由を明かし、連覇のかかる五輪に気負いは一切ない様子。“陵侑流”の自然体で、初戦の９日（日本時間１０日）に向けて調子を合わせていく。

けが人が出た昨夏のテスト大会から、踏み切り台の角度が約０・５度下がり、フライトが低くなった今回のジャンプ台。「影響は特にない。みんな同じ条件なんで」と意識はしていない。

９日（日本時間１０日）のノーマルヒルでは連覇が、１４日（日本時間１５日）のラージヒルでは初優勝を狙う。前回の五輪は２人部屋だったが、今回は１人部屋。集中できる環境は整っている。「ノーマルなんでつまんないかな？と思ったけど、以外に楽しく飛べた。試合が楽しみ。本当にわくわくしていた試合。良いゲーム見せたい。（今日の練習）３本はあんまり修正はできなかったけど、だぶん（本番）できると思う」と自信をのぞかせた。