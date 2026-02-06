パワプロで大谷と目指す世界一

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が人気ゲームの最新作「パワフルプロ野球2026-2027」のコマーシャルに登場。納得の配役にファンから「パラメータ気になる」「初っ端から出てきて吹いた」という声が上がっている。

オリジナル選手を育成するモード「サクセス」が今年で30周年を迎えたのを機に「KONAMI野球ゲームアンバサダー」を務める大谷と共に“世界一”を目指す特別なシナリオを収録予定。大谷は5日に配信された「Nintendo Direct」に出演しゲームを紹介した。

前作の紹介にも登場したのを踏まえ「またお会いできましたね」と神妙な表情で語りはじめた大谷は「世界に挑戦できるゲームを紹介します サクセスしようぜ、パワフルプロ野球 世界を相手に、野球しようぜ」と、まるで自分のこれまでを振り返るかのような言葉を残した。

Nintendo公式チャンネルは実際のCM動画を深夜にアップ。ネット上には「ついに本人ごとパワプロに殴り込み」「初っ端から大谷出てきて吹いたし」「大谷さんがそう言うなら買おうと思います」「大谷さんパワプロでも最強間違いないですね」「大谷パワプロで世界一狙えるとか最高かよ！」「大谷さんがどんなパラメータを設定されているのか気になりますね」との声が。ゲームの発売は今夏が予定されている。



