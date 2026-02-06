珍しくパパさんをお出迎えしてくれて、デレデレに甘える猫さん。どうやら2人きりになりたかったようで…？

普段はツン多めな猫さんの可愛すぎる行動が話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.3万回再生を突破。「甘々なひのき姐さんがめっちゃ可愛いw」「こんなお出迎えされたら、お家帰るの楽しみだ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅したパパを出迎える猫→なぜか脱衣所に案内され…甘えたくて見せた『愛おしい行動』】

お出迎えとフガフガ

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、クールな美人猫「ひのき」ちゃんが珍しくパパさんをお出迎えしてくれた時の様子。この日、パパさんが帰宅すると、玄関でひのきちゃんが待ち構えていたのだといいます。

「ただいま」と言うパパさんに、ひのきちゃんは何度もスリスリしたり大きな声で話しかけたり。興奮するあまりフガフガと鼻も鳴らしていて、破壊力抜群なデレモード全開な姿を見せてくれたそうです。

ひのきちゃんのエスコート

寒いから2階の部屋に行こうとパパさんが促すと、フガフガ言いながらエスコートしてくれたというひのきちゃん。しかし、向かおうとしたのはなぜか脱衣所で…。実はひのきちゃん、人目があると甘えられないらしく、パパさんと2人きりになれる場所に行きたかったようです。

とはいえ、寒いのでみんながいるリビングへ行くことになったそうですが、ひのきちゃんは諦めません。今度はみんなから見えないキッチンへと、パパさんをエスコート。なんとも可愛すぎる行動に、思わずキュンとしてしまいます！

デレモード終了！？

再びスリスリとパパさんに甘えていたひのきちゃんでしたが、突然スンッと冷静になった様子でキッチンの奥へと移動。急にどうしたのかと視線をたどってみると…、こちらを見る「ひまわり」ちゃんの姿があったといいます。

パパさんが撫でてももうデレることもなく、すっかりツンモードとなってしまったというひのきちゃん。「オデコ」ちゃんまで現れると文句を言っているようにひと鳴きして去って行ったそうで、つい笑ってしまうパパさんなのでした。

投稿には「ひのきちゃんのゴロゴロフガフガ可愛すぎる♡」「お父さんにフガフガ言ってるひのきに悶絶してフガフガいってるオッサンは私です」「ひのきちゃんツンとデレの落差がありすぎる～」「ひのきちゃんにとって子猫に戻れる大切な時間ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の何気ない日常の様子が投稿されています。ツンもデレもどちらもたまらなく可愛いひのきちゃんの姿も、たくさん観ることができますよ。

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。