飼い主さんにもたれかかる猫さん。肩を揉んでみたところ、まるでおじさんのようなリアクションがかわいいとSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で8.3万回再生を突破し、「人間みたいで草」「体勢がかわいいww」「ねこ様もお疲れですよね」「あーそこそこ、うまいねぇ～あんたってなってる」などといったコメントが寄せられています。

【動画：猫の『肩』を揉んであげたら…まるで人間のような『リアクション』】

︎まるで人間のようなリアクション

TikTokアカウント『沙矢香』に投稿されたのは、キジシロ猫の男の子「ノア」くんが、飼い主さんに肩揉みしてもらっているワンシーン。この日、ノアくんは座っている飼い主さんに、ひざの上でもたれかかっていたそう。そこで飼い主さんが、ノアくんの肩を揉んでみたところ…ノアくんは目を瞑り、とても気持ちよさそうにしていたのだとか。

「あ～、そこそこ！」とでも言っているような表情をしていたといい、その姿はまるでマッサージを受けているおじさんのようだったといいます。また表情だけでなく、力の抜けた体勢も「人間のようでかわいい」と、癒される視聴者が続出していました。

︎別の日もおじさんのような座り方

なお、ノアくんは今回だけでなく、普段も人間のような座り方をすることがあるのだとか。過去の投稿では、ノアくんがお尻をついて布団の上に座り、人間のような体勢でテレビを観ているようすが映し出されていました。

しっかりと安定感のある座り方で、ノアくんも本当にリラックスして座っているのがわかるかのよう。しかもそのとき観ていたのが野球だったそうで、より一層おじさんを連想してしまいます。投稿主である飼い主さんも「座り方のクセ」「たぶんおっさん」といったタグをつけて投稿されていました。

今回の投稿には、「猫背やからな」「体勢がかわいいww」「猫も人間と同じなんですね」「あーーーそこそこ、うまいねぇ～あんたってなってる」「人間みたいで草」「気持ちよさそうw」などといったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『沙矢香』では、今回の投稿で登場したノアくんと、子猫時代から一緒に育ってきた女の子「ベル」ちゃんのかわいい日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『沙矢香』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。