近畿地方では、春の足音を感じる暖かさから一転し、明日7日〜明後日8日は広く雪を降らせる寒気が流れ込む見込みです。8日は、北部を中心に大雪となるでしょう。なるべく、今日のうちに雪や寒さへの備えをなさってください。

天気も気温も変化が大きい一週間 冬と春を行ったり来たり

近畿地方では、早い所では今夜に雪の降りだす所がある見込みです。明日7日になると、北部を中心に雪が降り、積雪となる所があるでしょう。明後日8日は一段と強い寒気が流れ込むため、断続的に雪が降り、雪の降り方が強まる見込みです。9日(月)も北部を中心に雪が降りますが、冬型の気圧配置が西から緩むため、天気の持ち直す所が多くなるでしょう。ただ、10日(火)から11日(水・祝)にかけては、前線を伴う低気圧が本州付近を通過するため、広く雨が降る見込みです。12日(木)は天気が回復へ向かい、13日(金)は移動性の高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。





なお、この期間は気温の変動が大きい見込みです。8日(日)は日中でも気温が5℃に届かず、凍えるような寒さとなるでしょう。北部や標高の高い所では、最高気温0℃未満の真冬日となる所がある見込みです。その後、朝晩は冷え込みますが、日中は日に日に寒さが和らぐでしょう。13日(金)の日中は春の訪れが感じられる陽気となる見込みです。

明後日8日は雪のピーク 北部で大雪 見通しの悪化・なだれに注意

8日(日)は、北部を中心に雪の降り方が強まる所があり、短い時間で積雪が増える恐れがあります。普段、雪の少ない地域でも雪の積もる所がある見込みです。積雪や路面凍結による交通障害に注意が必要です。また、風が強まるため、雪と強風で見通しが悪くなる恐れもあります。



[24時間降雪量]

明日7日6時〜明後日8日6時

いずれも多い所で

北部の山地 40センチ

北部の平地 30センチ

中部の山地 30センチ

中部の平地 3センチ

南部の山地 3センチ



明後日8日6時〜明々後日9日6時

いずれも多い所で

北部の山地 50センチ

北部の平地 40センチ

中部の山地 50センチ

中部の平地 15センチ

南部の山地 10センチ

南部の平地 3センチ



これまでの雪がまだ残っている地域では、古い雪の上に新しい雪が降り積もると、なだれが発生しやすくなります。危ない場所には、なるべく近づかないようにしてください。過去になだれが発生した場所は特に注意が必要です。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。