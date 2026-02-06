３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

２連覇を目指す侍ジャパンと１次ラウンドで対戦する韓国は、メジャーリーガーも多く加わり手ごわいメンバーとなった。ドジャースの金慧成内野手、ジャイアンツの李政厚外野手ら現役韓国人メジャーリーガーだけでなく、３８歳のベテランでメジャー通算７８勝の柳賢振投手も入った。

さらには、韓国にゆかりのある米国出身選手も名を連ねた。昨季４２登板のオブライエン（カージナルス）、２３年１２勝のダニング（ブレーブスＦＡ）、メジャー通算４０試合出場のウィットコム（アストロズ）、昨季７本塁打のジョーンズ（タイガース）もメンバー入り。メジャーを知る面々を多数加えた。

ＷＢＣでは選手の両親が当該国の国籍を持っているか、出生した場合には自身が国籍を有する国以外でも出場が可能となっている。前回大会でも日本代表でヌートバー（カージナルス）、韓国代表でエドマン（ドジャース）が出場した。