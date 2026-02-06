女優の藤原紀香が、亡くなった父への思いを明かした。

藤原は５日のブログで、１月３１日の新潟・長岡公演で千秋楽を迎えた舞台「忠臣蔵」の公演期間中に父が死去したことを報告。関西公演のリハーサル前日に通夜・葬儀を執り行ったとしていた。

６日のインスタグラムでは、思い出の親子写真とともに「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした。大学生になっても私の門限は夜十時。神戸三宮でご飯を食べ、西宮の自宅へ帰るにも時間がかかりますし、もう一軒寄って門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち。口答えをすると家に入れてもらえず、当時飼っていた大きな黒ラブの犬小屋で寝たこともあります。――実話です。（笑）」と長文で思いをつづった。

「父は芸能界入りに猛反対。東京に出るなどとんでもない」と反対していたという。「それでも夢を諦めたくなかった私は、父に『卒業論文を期限内に提出し、単位を一つも落とさず四年で卒業すること』を条件に、東京と兵庫を新幹線で往復しながら、モデルやイメージガールの仕事を続けたいと懇願しました」と明かし、そんな娘を父は上京当日には自ら軽トラックを運転して家財を運んでくれたという。「父のルーツは、以前、取材していただいたＮＨＫ『ファミリーヒストリー』で明かされ、初めて詳しく知ることができました」と説明。敗戦後の混乱の中で父は母親や妹を亡くし、「生きることの厳しさを身をもって知っていたからこそ、父は私の上京に反対し続けたのでしょう。芸能界への単なる憧れや半端な気持ちではうまくいかないのだと、そう教えたかったのだと思います」と紀香。

「そんな父ともう二度と会えないのは寂しいけれど、いま、お空で七十七年ぶりに実母と再会していることと思います。おばあちゃん、お父さんをたくさん甘えさせてあげてね。そしてお父さん、お疲れさまでした。どうかゆっくり休んでください。お母さんの膝枕で、思いきり甘えてくださいね。私は大丈夫。戦争を生き抜いた貴方の強さと、不器用だけれど大きな優しさを受け継ぎ、貴方の娘として体現できるようこれからも歩いていきます。貴方が紡いでくれたこの命を、世の中のために生かせるように。エンタメの道をさらに突き詰めていけるよう。お父さん、本当にありがとう」と記した。

フォロワーからは「父様のご冥福をお祈りいたします」「素敵なお父様」と追悼の声が集まり、「昔から足が長かったんですね」「子どもの頃から可愛くって足が長ーい」「お父様にソックリ」と幼少期の写真にも驚く声が寄せられた。