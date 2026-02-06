『プリンスアイスワールド』、和歌山に初上陸 ゲストに荒川静香、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉
アイスショー『プリンスアイスワールド』（以下、PIW）が、最新作『PIW THE MUSICAL〜The Best of BROADWAY〜』を携え、和歌山県に初上陸する。
【写真】全身ホワイトコーデでエレガントに登場した荒川静香
和歌山公演は、6月20日、21日の2日間にわたって、和歌山ビッグホエールにて開催される。公式サイト先行受付は、きょう6日午前10時よりスタートする。
PIWは、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショー。2025-2026シーズンに掲げるテーマは「PIW THE MUSICAL〜The Best of BROADWAY〜」。ブロードウェイ黄金時代の名曲を中心に繰り広げた第1章（2023-2024）、ROCKのリズムが弾ける人気ミュージカルナンバーでそろえた第2章（2024-2025）に続き、本公演ではPIWが綴って来た魅惑のステージから、選りすぐりのナンバーと新たなミュージカル曲を含む24曲の最強ラインナップで届ける。
日本ミュージカル界をけん引する実力派スターたちのボーカル（音源）に合わせ、プリンスアイスワールドチームが個性豊かな演技とスペシャルユニット、迫力ある群舞を披露。フィギュアスケートとブロードウェイミュージカルが融合した、PIWならではの「ミュージカル・オン・アイス」の集大成として、ここでしか体験できない氷上のドラマを楽しむことができる。
さらに、第1弾ゲスト出演者として荒川静香、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、樋口新葉の出演が決定。世界トップレベルのスケーターたちによる、自由度の高いパフォーマンスと華やかなステージが、和歌山の地で実現する。第2弾ゲスト出演者は、2月25日に発表予定。
