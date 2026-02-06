あまりの強さが新たな麻雀用語になった？プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、その圧倒的なツモ力を見せつけ、実況席や視聴者から驚きの声が上がる一幕があった。

【映像】永井の勝負強いアガリにきょとんとした顔になる浅見

場面は南1局、永井は1万7900点持ちの3着目で迎えた。ここで永井に強烈な配牌が舞い込む。赤五万と赤5筒を1枚ずつ抱え、ピンズは2から7筒で2面子（メンツ）が完成。さらに9筒が対子の2シャンテンという、勝負どころに相応しい大チャンス手を手にした。

永井はこの好機を逃さない。わずか5巡目にあっさりテンパイを入れると、1・4索待ちで即リーチ。山には3枚残っていたが、他家の進行により次第に削られ、最終的には1枚山という厳しい状況に追い込まれた。対局相手の赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）も、永井の勢いを警戒して鳴きを自重するなど対応を見せたが、最後は永井がその唯一の1枚を引き当ててツモアガリ。8000点を加点し、一気に戦線に浮上した。

この無双ぶりに、実況の日吉辰哉（連盟）は浅見の困惑した表情に対し「ガチのバケモン」とアテレコ。さらに、どんな状況下でもアガリをもぎ取る永井の勢いにかけて「これ、永井ってます？」と問いかけた。解説の村上淳（最高位戦）も「考え方によっては風を超越した永井」と、チーム名に冠された「風」をも上回る圧倒的な個の力を称賛した。

ルーキーが見せた驚異の勝負強さに、視聴者からも「永井ってる」「ながいやばいな」「永井（現象」「永井ってるわ」と、新たな麻雀用語の誕生を予感させるコメントが殺到。どんな壁も突き破るかのような永井の快進撃が、リーグ全体を揺るがしている。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

