3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。米国代表は主将を務めるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）を筆頭に豪華な顔ぶれが揃い“史上最強”の呼び声高いメンバーで2017年大会以来の世界一を目指す。

米国代表は残り2選手が未発表だったが、ゴールドシュミット（ヤンキースFA）、ロイヤルズの昨季10勝右腕ワカが選ばれ、30選手が出揃った。

打線はジャッジをはじめ、昨季60発のマリナーズ・ローリーや昨季ナ・リーグ本塁打王のフィリーズ・シュワバーやハーパーらが名を連ね、予想されるスタメンだけで計320発と重量打線になった。

また、過去の大会は投手陣の整備が課題だったものの昨季サイ・ヤング賞コンビのタイガース・スクバル、パイレーツ・スキーンズが先発の軸となり、チームを支える。

予想スタメンは以下の通り。

先発 スキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）

捕手 ローリー（マリナーズ）

一塁 ハーパー（フィリーズ）

二塁 ヘンダーソン（オリオールズ）

三塁 ブレグマン（カブス）

遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

左翼 キャロル（ダイヤモンドバックス）

中堅 バクストン（ツインズ）

右翼 ジャッジ（ヤンキース）

DH シュワバー（フィリーズ）