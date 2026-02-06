東方神起が、5日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にゲスト出演。アラフォーの悩みを吐露した

2人は事前のインタビューで、年齢を感じる瞬間を告白。チャンミン（37）は「体力が昔と比べられないほど落ちてきてるんです」と明かすと、ユンホ（40）も「回復が遅くなりましたよね。悔しいんですけど」と同意した。以前は仕事で日韓を日帰りで往復することも頻繁にあったが、「この前もあって。やっぱり僕は日帰りは無理かなと思って」と体力の低下を痛感していると語った。

またチャンミンは、二日酔いについても「昔は午前中には回復して、お仕事しに行こう！みたいな感じだったけど、最近は次の日を捨てちゃいますね」と苦笑い。ユンホは睡眠の悩みもあるようで「面白いのが、年を取って寝られる時間がだんだん短くなっていきますよね」と話し、対策として「自分なりにルールを作ったんです。9時に起きるなら、7時に目覚ましをセッティングして。また2時間寝られるって」と二度寝するためにあえて早めにアラームをセットするという。

これにスタジオのアンミカは、寝ることにも体力がいると力説。「ユンホ君、二度寝できるって若い。大丈夫」と励ましていた。