最強寒波が到来へ！日曜は平地でも積雪の恐れ

今朝の熊本県内は、予想よりも雨雲がかかって各地で雨となりました。午前中はまだ雨の降るところがありそうですが、午後は雲が取れて日差しが出てきそうです。ただ、今夜からは次第に寒気が流れ込んでくる見込みです。

週末から週明けの天気：日曜は平地でも雪に

土曜日は今日よりも寒くなり、1日の中で天気が変化しそうです。朝までは曇り空で雨や雪の降るところがありますが、昼前からは広く晴れる見込みです。しかし、夜からは、かなり寒気が強まってきます。

日曜日は、平地でも広く雪が降りそうです。特に明け方から昼頃にかけて雪が予想されていて、熊本市などの平地や天草地方などの沿岸部でも、降れば雪になるでしょう。平地でも雪が積もる恐れがあります。最高気温は5度に届かないところが多くなり、1日中、冷たい空気に包まれます。阿蘇地方では、最高気温でも氷点下の「真冬日」となる可能性があります。

さらに月曜日の朝は、寒気に放射冷却の影響が加わり、冷え込みが一段と厳しくなります。最低気温は熊本市で氷点下3度、阿蘇市で氷点下8度くらいまで下がる予想です。

来週は・・・水曜日に「冷たい雨」

火曜日も朝は氷点下の厳しい冷え込みが続きそうです。天気はゆっくり下り坂に向かい、雲が多くなるでしょう。水曜日は低気圧や前線の影響で、各地で「冷たい雨」となりそうです。木曜日には天気が回復して晴れる見込みです。

日曜日の雪についてですが、気象台は「大雪注意報」クラスの雪になると見込んでいます。熊本県の基準では、12時間に降る雪の量が平地で3cm、山地で5cmが大雪注意報の目安です。平地で積もると、少しの量でも大変なことになります。

今回は寒気が強いため、平地でも確実に雪になり、積雪の恐れがあります。特に天草地方などは雪雲が入りやすいため注意が必要です。

車を運転される方はもちろん、歩く際も雪に慣れていないため、滑らないようにしっかり足元に注意してください。今シーズン最強レベルの寒波となりますので、とにかく暖かくして過ごしてください。

