元大関魁皇の浅香山親方が５日、１月２９日に都内の病院で死去した元幕内戦闘竜の戦闘竜扁利さん（せんとりゅう・へんり、米国・セントルイス市出身）の通夜に参列した。

柩の前で手を合わせた浅香山親方。初優勝時のパレードでは、オープンカーに一緒に乗って旗手を務めてくれた。亡くなったことを聞いたときには「突然だったから。うそだろう」と信じられなかったという。

友綱部屋で苦楽をともにし、一緒に関取へと成長した戦闘竜さん。親方は浅香山部屋のインスタグラムで「戦闘竜ヘンリー…手の掛かる子ほど可愛い！？そのままのとおり弟弟子でした…やらかす事の多い奴で…その度に叱ったり、当時はまだ殴りつけたりと、そんな時代でした。そんな時ほどヘンリーはキラキラした目でまるで子犬のように私を見つめてきて…そうするとなぜか怒れなくなって…というそんな時間を何年も一緒に過ごして来ました」と懐古。「そんなアイツがいなくなってしまう事なんて全く思いもしませんでした。今日、やっと会えたヘンリーはまるで眠っているようで、安らかで…でも、あのキラキラした目で私を見てくる事はありませんでした。長く闘病してきたヘンリー、お疲れ様。今頃…大好きだったお父さんと会えてるな。心より冥福を祈って…。合掌」と２日に記していた。