¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤«¡ª¶ÉÉôÁýÂç¤µ¤»¤ÆÍÍø¤Ê¥¹¡¼¥ÄÀ½ºî¡¡£×£Á£Ä£Á¤¬¶ÛµÞÄ´ºº¤â
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Îà¶ÉÉôÁýÂçÃí¼ÍÁûÆ°á¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£±·î¤Ë¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ó¥ë¥È¡×¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Áª¼ê¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ÎºÎÀ£Á°¤ËÃËÀ´ï¤Ø¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÃíÆþ¤·¡¢±¢·Ô¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¥µ»¾åÍÍø¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿£µÆü¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤¬¡ÖÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¶¥µ»À®ÀÓ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÃËÀ´ï¤ËÃí¼Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢À¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡Ê£×£Á£Ä£Á¡Ë¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç£×£Á£Ä£Á¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ë¥°¥ê»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡Ö¤â¤·²¿¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°´ØÏ¢¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤ë¡×¤ÈÄ´ºº¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¾¤Î¼êÃÊ¡ÊÈó¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¶¥µ»¤Î¼ÂÎÏ°Ê³°¤ÇÀ®ÀÓ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£