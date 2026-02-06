梅田サイファー・KZ、事故でけが 「半月板の損傷」診断で活動控え「ご迷惑かけて申し訳ありません」
HIP HOP集団・梅田サイファーが5日、公式サイトにて、KZが事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けたことを報告した。
【写真】「まじ何やってんねん、俺」梅田サイファー・KZの謝罪（全文）
サイトで「KZの出演に関するお知らせ」と題し、「KZにつきまして、2月3日（月）に事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けました」と報告。その結果「
医師より『半月板の損傷』との診断を受け、数か月にわたる治療が必要であるとの判断に至りました」と伝えた。
医師と相談し、2月6日以降の公演について「十分なパフォーマンスを行うことが難しいと判断」として、梅田サイファーにおけるKZの活動について、「当面の間パフォーマンスを控え、治療に専念することといたしました」と発表した。
またツアーについても、「本人にとっても大変悔しく、苦渋の決断ではございますが、メンバーおよびスタッフで協議を行った結果、『梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026 〜UC is comin’〜』につきましては、しばらくの間KZの出演を見送り、他の出演メンバーにて実施させていただくこととなりました」と報告した。
「KZの出演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は医師と相談のうえ、1日でも早く万全の状態で復帰できるよう治療に専念してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますとともに、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後とも梅田サイファーへの変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、本人も自身のXで発表文書を投稿し「大きな怪我をしてしまい、少しの間、お休みします。関わるすべての人、ご迷惑かけて申し訳ありません」と謝罪。「悔しいし情けないし、申し訳ないし、もういろんな感情でぐちゃぐちゃ」「正直『まじ何やってんねん、俺』って感じ」とくやしさをにじませ、「梅田のみんなと一緒に回り切りたかったし、梅田を楽しみにしてるみんなと一緒にライブの瞬間を分かち合いたかった」と吐露。「この先、ライブへいくみんな、俺のぶんまで楽しんできて欲しいです。梅田のライブ、まじ最高なんで」と呼びかけた。
『梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin'〜』のチケットの払い戻しはなし。
梅田サイファーは、大阪・梅田の歩道橋でラップセッションを行っていたメンバーで作られた集団。Creepy NutsのR-指定も参加している。
【写真】「まじ何やってんねん、俺」梅田サイファー・KZの謝罪（全文）
サイトで「KZの出演に関するお知らせ」と題し、「KZにつきまして、2月3日（月）に事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けました」と報告。その結果「
医師より『半月板の損傷』との診断を受け、数か月にわたる治療が必要であるとの判断に至りました」と伝えた。
またツアーについても、「本人にとっても大変悔しく、苦渋の決断ではございますが、メンバーおよびスタッフで協議を行った結果、『梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026 〜UC is comin’〜』につきましては、しばらくの間KZの出演を見送り、他の出演メンバーにて実施させていただくこととなりました」と報告した。
「KZの出演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後は医師と相談のうえ、1日でも早く万全の状態で復帰できるよう治療に専念してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますとともに、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後とも梅田サイファーへの変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、本人も自身のXで発表文書を投稿し「大きな怪我をしてしまい、少しの間、お休みします。関わるすべての人、ご迷惑かけて申し訳ありません」と謝罪。「悔しいし情けないし、申し訳ないし、もういろんな感情でぐちゃぐちゃ」「正直『まじ何やってんねん、俺』って感じ」とくやしさをにじませ、「梅田のみんなと一緒に回り切りたかったし、梅田を楽しみにしてるみんなと一緒にライブの瞬間を分かち合いたかった」と吐露。「この先、ライブへいくみんな、俺のぶんまで楽しんできて欲しいです。梅田のライブ、まじ最高なんで」と呼びかけた。
『梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin'〜』のチケットの払い戻しはなし。
梅田サイファーは、大阪・梅田の歩道橋でラップセッションを行っていたメンバーで作られた集団。Creepy NutsのR-指定も参加している。