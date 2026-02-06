大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する「好きな男性俳優」ランキング！ 「小栗旬」を上回った1位は？
2026年1月4日から放送がスタートし、大きな話題を集めている65作目のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。主人公は天下人の弟・豊臣秀長となり、仲野太賀さんが担当しています。
人気の高い俳優が多く登場し、毎週楽しみにしている人も多いのではないでしょうか？
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月13〜14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「大河ドラマ『豊臣兄弟！』」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「『豊臣兄弟！』に出演する好きな男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位は小栗旬さんです。これまでさまざまなドラマ、映画、舞台で大活躍してきた小栗さんは、人気の高い武将・織田信長を演じています。
2014年にフジテレビ系の月9枠でドラマ化、2016年に映画化した『信長協奏曲（コンツェルト）』で信長を演じたことがある小栗さん。『豊臣兄弟！』でも、天下統一を目指したカリスマ武将を魅力たっぷりに演じているところです。
初回放送から登場した信長を、小栗さんは貫禄たっぷりに熱演。作品の重要なキャラクターとなり今後の活躍に期待です。
回答者からは、「昔からさまざまなドラマで見ているので、親しみを感じるようになった」（40代女性／福岡県）、「安定のかっこよさと大人の色気があって素敵です」（20代女性／東京都）、「小栗旬のファンであるのと、織田信長としての役がはまっていると思う」（30代男性／鳥取県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは仲野太賀さんです。演技派俳優として人気が高い仲野さんは、主人公の「小一郎・豊臣秀長」を演じています。まずは小一郎として登場する秀長は、兄・豊臣秀吉の天下取りを支え続けた「天下一の補佐役」といわれている武将。思いやりがあり頭の回転がはやい小一郎を、仲野さんがコミカルな演技も交え丁寧に表現しています。
ドラマや映画で個性的な役を数多く演じてきた仲野さんは、さまざまな騒動に巻き込まれ困惑する小一郎もハマり役に。主演として、どんな魅力的な演技を見せてくれるのか楽しみです。
回答者からは、「自然なお芝居で感情移入しやすいから」（40代女性／青森県）、「イケメンの部類には入らないかもしれませんが、愛嬌があり演技もうまいので」（40代女性／静岡県）、「実力派で大河に向いてると思うから」（40代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
