センスがいいと思う「大阪府のお土産」ランキング！ 2位「豚まん」を抑えた1位は？【2026年調査】
心がはずむようなお土産には、贈り主の確かなセンスがにじみ出ます。定番の安心感はもちろん、素材の質や職人の手仕事、心ときめくパッケージ。細部にまでこだわりが宿る逸品は、手渡す瞬間の会話さえも特別なものにしてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「大阪府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：豚まん（551蓬莱）／61票2位にランクインしたのは、大阪を代表するソウルフード「551蓬莱」の「豚まん」です。ボリューム満点の豚肉とタマネギが詰まった具を、甘みのある生地で一つひとつ手包みした逸品。食欲をそそる香りとジューシーな味わいは、世代を問わず圧倒的な支持を得ています。
1位：堂島ロール（モンシェール）／75票堂々の1位に輝いたのは、「堂島ロール」です。北海道産の生乳を使用したオリジナルクリームを、卵の風味豊かな生地で優しく「ひと巻き」にしたぜいたくな逸品。ミルクの香りが広がるリッチな味わいと上品な佇まいは、贈る側のセンスのよさを際立たせる至高のギフトです。
